Furto a casa di Antonio Floro Flores, bottino da 80 mila euro

Furto del valore di oltre 80 mila euro a Tricesimo (Udine), in casa dell’ex calciatore dell’Udinese Antonio Floro Flores. A dare l’allarme è stato lo stesso sportivo ieri sera, al rientro in Friuli dopo le vacanze natalizie. I ladri si sarebbero introdotti nell’abitazione dopo aver forzato una finestra. Del bottino fanno parte denaro contante, gioielli, abiti e borse griffate. Indagini dei carabinieri, che stanno visionando la videosorveglianza privata dell’abitazione e quella pubblica. Floro Flores oltre che con l’Udinese ha giocato con Napoli, Sampdoria, Perugia, Arezzo, Genoa, Sassuolo, Chievo, Bari e Casertana e la spagnola Granada. Ha da poco iniziato la carriera da allenatore in serie D. Lo rende noto l’agenzia Ansa.