Furto a Napoli, generale Nato rincorre e ferma scippatore

Napoli, 11 ago. (askanews) – Un intervento tempestivo in pieno centro a Napoli, ha visto protagonista il Generale di Corpo d’Armata Rodolfo Sganga, Capo di Stato Maggiore del Comando Interforze Alleato di Napoli (JFC Naples). Sabato 9 agosto alle ore 20.50 in Via Chiaia, all’altezza di Piazza Carolina, una donna urlava chiedendo aiuto, dopo aver subito un furto, indicando un ragazzo di oltre un metro e 80 cm di altezza che correva via.

Il generale Sganga si trovava in zona passeggiando con la moglie e assisteva alla scena. Senza alcuna esitazione, l’alto ufficiale si è messo all’inseguimento del ladro, raggiungendolo e bloccandolo all’altezza di Piazza Trieste e Trento.

Una pattuglia della Polizia Municipale, che si trovava in zona, notando la confusione, è intervenuta e ha fermato l’uomo – che nel corso della perquisizione era stato trovato in possesso della catenina strappata alla donna – assicurandolo alla giustizia.