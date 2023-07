FUTURAnetwork, una rassegna dei principali trend che animano il presente: il focus sul calcio

E’ noto, che nella produzione degli studi dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASVIS), “FUTURAnetwork, offre una rassegna dei principali trend che animano il presente per esplorare i possibili scenari del domani”. Questa volta “Il focus è dedicato, in maniera sui generis ma, oggi, non troppo “al futuro del calcio, tra compensi stellari, tecnologie e stadi polifunzionali”. La redazione del “pezzo” è affidata a Flavio Natale, redattore di ASVIS e FUTURANetwork, co-referente del Gruppo di lavoro Energia e Clima (Goal 7-13) ma anche conoscitore, secondo me, estremo, del sempre più complesso mondo del Calcio, molto internazionalizzato e dai meccanismi complessi che appartengono a molte sfere non solo strettamente ludiche, ma che si avvicinano si attraggono, poi si allontanano e si respingono sempre più dalle improvvisate multicolorate dimensioni, oggi, non stabili ma variamente multiformi. Lo invidio, in un certo senso, quale solo normale tifoso del mio Napoli che assieme alle propaggini familiari dei figli e nipoti, che sono all’estero, i quali, assieme agli acquisiti stranieri, coralmente non perdiamo le occasioni di tifare.

Il Direttore Scientifico prof. Enrico Giovannini, ovviamente si associa a questo sottotitolo:“I consistenti investimenti dei Paesi del Golfo sono il segno di una diversa realtà, fatta di stadi polifunzionali all’avanguardia e intelligenza artificiale, con tanti soldi e nuove regole. Italia in ritardo”.

Apprezzare questo scritto significa pure acquisire maturazioni e stimoli, affinché il settore del calcio, agli italiani tanto caro, sia esso stesso un veicolo che insegni a connubiare la sostenibilità alla moderna complessità.

Alcuni titoli in cui è paragrafato il testo che ospita un vocabolario allineato al progresso tecnologico, particolarmente accurato.

L’oro nero d’Arabia, ma non solo

Stadi: il grande sogno (irrealizzato) italiano

Il pallone ai tempi dell’intelligenza artificiale

La chiusura: “Il settore calcistico è dunque in pieno fermento, e in futuro si muoverà probabilmente sulla linea di un precario equilibrio, tra innovazione – nuove tecnologie, stadi polifunzionali, calcio extra-europeo – e tradizione – talento dei giocatori, tifoserie, calcio europeo”.

La partita del futuro del pallone è già iniziata: bisogna solo capire chi vincerà”

Buona lettura: https://futuranetwork.eu/focus/533-4030/il-futuro-nel-pallone-tra-compensi-stellari-tecnologia-e-nuova-geopolitica