Future you, arriva l’avatar “maturo” che dà consigli sul domani

Una intelligenza artificiale in avanti con gli anni, in grado di dare consigli sul proprio futuro, allentare l’ansia e magari anche modificare gli attuali stili di vita sbagliati. Tra le infinite applicazioni dell’intelligenza artificiale c’è anche questa: si chiama Future You ed è un esperimento del Massachusetts Institute of Technology (Mit). E’ la nostra proiezione in un avatar sessantenne con cui si può dialogare come con un chatbot: fornisce osservazioni e perle di saggezza tipiche, si suppone, di un’età più matura. L’esperimento del Mit è racchiuso in uno studio messo online su Arkiv ed è in pre-print, deve cioè ancora essere sottoposto al vaglio della comunità scientifica. E’ stato condotto su oltre 300 persone tra i 18 e i 30 anni, l’obiettivo è incoraggiare le persone a pensare di più oggi a quello che vorrebbero essere domani. “Questo è il primo studio che dimostra con successo l’uso di personaggi generati dall’intelligenza artificiale per migliorare la continuità personale e il benessere futuro degli utenti”, si legge nella presentazione della ricerca. Il sistema consente agli utenti di chattare con una versione virtuale del loro “sé futuro”.

Per interagire con il chatbot gli utenti vengono prima invitati a rispondere ad una serie di domande su se stessi, i loro amici e familiari, le esperienze passate che li hanno formati e la vita ideale che immaginano per il domani. Quindi caricano un’immagine che il programma invecchia digitalmente per produrne una dell’utente a 60 anni. Nel corso dell’esperimento viene specificato che il “sé futuro” non è una previsione ma piuttosto una potenziale persona più matura basata sulle informazioni fornite. Per rendere la conversazione realistica, il sistema genera poi una “memoria sintetica”, un retroscena unico per ciascun utente. Dopo una breve interazione con il loro Future You gli utenti – affermano i ricercatori – hanno segnalato una diminuzione dell’ansia e un maggior senso di continuità personale futura. “Promuovere il pensiero a lungo termine e il cambiamento del comportamento. Questa connessione più forte dovrebbe incoraggiare decisioni di vita migliori dal concentrarsi su obiettivi specifici all’esercizio fisico regolare, al mangiare sano e al risparmiare per il futuro”, afferma Pat Pataranutaporn, che lavora al progetto Future You presso il Media Lab del Mit. Lo stesso ricercatore ha avuto diverse conversazioni col suo chatbot maturo: la più profonda, ha spiegato, quella in cui l’Intelligenza artificiale gli ha ricordato che i suoi genitori non sarebbero stati per sempre e quindi di passare più tempo possibile con loro. “Mi ha dato una prospettiva che ha avuto un impatto sulla mia vita attuale”, ha affermato. Ivo Vlaev, professore di scienze comportamentali all’Università di Warwick, ha spiegato al Guardian che il progetto del Mit è una “applicazione affascinante” dei principi della scienza comportamentale. “Se implementato in modo efficace, ha il potenziale di avere un impatto significativo sul modo in cui le persone prendono decisioni oggi pensando al loro benessere futuro”, ha concluso.