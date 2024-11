FutureFoodS, sfida da 39 milioni di euro per Pmi, Università e centri di ricerca

E’ online il bando di FutureFoodS per un futuro sostenibile dei sistemi alimentari, con scadenza in due fasi fissata al 15 gennaio e al 9 luglio 2025.

L’ambizione centrale del partenariato FutureFoodS è affrontare le sfide complesse che rendono insostenibili i sistemi alimentari europei attuali, il che richiede di mobilitare conoscenze, attori e risorse attraverso un approccio sistemico.

Le proposte candidate devono essere originali e favorire le sinergie con altre iniziative europee, nonché affrontare uno dei tre temi del bando: Verso sistemi alimentari sostenibili e resilienti; Nuovi alimenti – Promuovere innovazioni nel design, nella trasformazione e nella fornitura alimentare attraverso una riorientazione della domanda e dell’offerta; Potenziare scelte alimentari sostenibili – Facilitare ambienti alimentari e cambiamenti dietetici

Possono candidarsi al bando le università, gli istituti di ricerca, gli enti no-profit, le PMI e le imprese di grandi dimensioni, nonché gli enti pubblici riuniti in consorzi di almeno 3 membri da 3 diversi Stati UE o Paesi associati. Ogni partner che partecipa al bando deve assicurarsi che il proprio contributo al progetto complessivo rispetti i regolamenti nazionali delle organizzazioni finanziatrici partecipanti.

Il budget disponibile ammonta a 39 milioni di euro, per progetti della durata massima di 36 mesi.

Scadenze: 15 gennaio 2025 e 9 luglio 2025