Futuro del Mezzogiorno, a Napoli convegno e presentazione del libro di Piero Antonio

In occasione del convegno su “Lo Stato e il Mezzogiorno: blogieri e oggi – Deindustrializzazione, nuovi squilibri, Pnrr – Un nuovo Sud è possibile”, fissato per il 13 marzo dalle 9.30 presso il Consiglio Regionale della Campania (Centro Direzionale, isola F 13), e organizzato da Associazione ex-consiglieri regionali ed ex- parlamentari Campania, e coordinato da Nando Morra, verrà presentato il libro “Da Napoli nel mondo per ponti e strade – L’impegno delle Partecipazioni Statali in Italia e all’estero” di Piero Antonio (Guida editori) e con interviste a Ernesto B Schiano, che, in qualità di amministratore delegato di Iritecna, capogruppo di tutte le società a partecipazione statale operanti nel settore infrastrutture, assetto del territorio ed impiantistica Industriale, ha progettato e costruito in Italia, all’estero e a Napoli, fra l’altro, la Tangenziale, il Centro Direzionale e l’università di Monte Sant’Angelo. Saranno presenti numerosi esperti e rappresentanti delle istituzioni.

Dopo il saluto di Carmine Iodice, presidente Arec Campania, Gennaro Oliviero, presidente Consiglio regionale, Giuseppe Sommella, presidente seconda Commissione Consiglio Regionale, interverranno Adriano Giannola, presidente Svimez, Marco Esposito giornalista, Paolo Cirino Pomicino, presidente Tangenziale, Roberto De Micco, già comandante aeroporti di Capodichino e Grazzanise, Luigi Carrino, presidente Dipartimento Aerospaziale Campania, Antonio Tosi già presidente Arpac, Luigi Traettino, presidente Confindustria Campania, Michele Viscardi, associazione ex parlamentari, Giovanni Squame, presidente Ali-Scarl Campania, ed altri soci Arec: Francesco Bianco, Salvatore Aversano, Enzo Cappello, Bruno Esposito, Giovanni Venditto. Erminia Mazzoni , coordinatrice dell’associazione ex-parlamentari, concluderà i lavori.