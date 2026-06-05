“Futuro in Gioco”, il nuovo corso gratuito dell’ASviS per le nuove generazioni

TESTO di Elita Viola del Comitato di Redazione del sito ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, pubblicato il 30 aprile 2026
L’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, in collaborazione con il Consiglio Nazionale Giovani, lancia un corso e-learning di 90 minuti dedicato alla Valutazione di impatto generazionale (Vig). Un percorso formativo interamente gratuito e suddiviso in quattro moduli con un obiettivo chiaro: aiutare le giovani generazioni ad acquisire strumenti utili per essere protagoniste della vita politica del Paese e capire come prendere parte attivamente alla definizione delle leggi, per incidere sul proprio futuro.
Il corso nasce infatti a seguito della riforma costituzionale del 2022, fortemente voluta dall’ASviS, che ha portato all’introduzione della giustizia intergenerazionale tra i principi cardine della Costituzione.
Un percorso in quattro tappe
Il percorso formativo è concepito come un’esperienza interattiva e dinamica della durata di circa 90 minuti ed è strutturato in quattro moduli principali:
- Modulo 1 – Le nostre sfide: abitare, lavorare, vivere oggi e nel futuro: si parte dalla realtà concreta. Attraverso l’analisi di dati aggiornati (Eurostat, Istat e ricerche nazionali), il modulo illustra la situazione attuale, aiutando a comprendere cosa sta succedendo davvero e perché nel mondo dell’abitare e del lavoro.
- Modulo 2 – I megatrend: cosa sta cambiando il mondo: cambiamenti demografici, transizione ecologica e digitale, dinamiche geopolitiche e disinformazione. Questa sezione esplora i grandi fenomeni globali che influenzeranno in modo determinante il welfare e il lavoro dei prossimi anni, sottolineando l’importanza vitale di sapersi informare correttamente.
- Modulo 3 – La Vig come diritto al futuro: entrando nel cuore della tematica, il corso introduce il contesto normativo italiano ed europeo. Il focus è sulla definizione della Valutazione di impatto generazionale e sugli strumenti formali oggi esistenti per tutelare le prossime generazioni.
- Modulo 4 – Dalla teoria all’azione: come partecipare davvero: l’ultimo modulo si concentra sulla pratica, spiegando come poter diventare parte attiva e far sentire in modo efficace la propria voce nei processi democratici, attraverso consultazioni pubbliche, l’attivismo consapevole e un corretto utilizzo dei dati.
L’accesso al corso è completamente gratuito. Per iscriversi è sufficiente compilare il modulo dedicato e richiedere le credenziali di accesso. Al termine della formazione, i partecipanti riceveranno un certificato di completamento.