“Futuro in Gioco”, il nuovo corso gratuito dell’ASviS per le nuove generazioni

L’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, in collaborazione con il Consiglio Nazionale Giovani, lancia un corso e-learning di 90 minuti dedicato alla Valutazione di impatto generazionale (Vig). Un percorso formativo interamente gratuito e suddiviso in quattro moduli con un obiettivo chiaro: aiutare le giovani generazioni ad acquisire strumenti utili per essere protagoniste della vita politica del Paese e capire come prendere parte attivamente alla definizione delle leggi, per incidere sul proprio futuro.

Il corso nasce infatti a seguito della riforma costituzionale del 2022, fortemente voluta dall’ASviS, che ha portato all’introduzione della giustizia intergenerazionale tra i principi cardine della Costituzione.

Un percorso in quattro tappe

Il percorso formativo è concepito come un’esperienza interattiva e dinamica della durata di circa 90 minuti ed è strutturato in quattro moduli principali:

Modulo 1 – Le nostre sfide: abitare, lavorare, vivere oggi e nel futuro: si parte dalla realtà concreta. Attraverso l’analisi di dati aggiornati (Eurostat, Istat e ricerche nazionali), il modulo illustra la situazione attuale, aiutando a comprendere cosa sta succedendo davvero e perché nel mondo dell’abitare e del lavoro.

si parte dalla realtà concreta. Attraverso l’analisi di dati aggiornati (Eurostat, Istat e ricerche nazionali), il modulo illustra la situazione attuale, aiutando a comprendere cosa sta succedendo davvero e perché nel mondo dell’abitare e del lavoro. Modulo 2 – I megatrend: cosa sta cambiando il mondo: cambiamenti demografici, transizione ecologica e digitale, dinamiche geopolitiche e disinformazione. Questa sezione esplora i grandi fenomeni globali che influenzeranno in modo determinante il welfare e il lavoro dei prossimi anni, sottolineando l’importanza vitale di sapersi informare correttamente.

cambiamenti demografici, transizione ecologica e digitale, dinamiche geopolitiche e disinformazione. Questa sezione esplora i grandi fenomeni globali che influenzeranno in modo determinante il welfare e il lavoro dei prossimi anni, sottolineando l’importanza vitale di sapersi informare correttamente. Modulo 3 – La Vig come diritto al futuro: entrando nel cuore della tematica, il corso introduce il contesto normativo italiano ed europeo. Il focus è sulla definizione della Valutazione di impatto generazionale e sugli strumenti formali oggi esistenti per tutelare le prossime generazioni.

entrando nel cuore della tematica, il corso introduce il contesto normativo italiano ed europeo. Il focus è sulla definizione della e sugli strumenti formali oggi esistenti per tutelare le prossime generazioni. Modulo 4 – Dalla teoria all’azione: come partecipare davvero: l’ultimo modulo si concentra sulla pratica, spiegando come poter diventare parte attiva e far sentire in modo efficace la propria voce nei processi democratici, attraverso consultazioni pubbliche, l’attivismo consapevole e un corretto utilizzo dei dati.

L’accesso al corso è completamente gratuito. Per iscriversi è sufficiente compilare il modulo dedicato e richiedere le credenziali di accesso. Al termine della formazione, i partecipanti riceveranno un certificato di completamento.