Futuro Nazionale si allarga, confluisce Indipendenza di Alemanno

Roma, 31 mar. (askanews) – “Oggi Futuro nazionale c’è, è presente e si arricchisce di professionalità, di passione, di volontà, di desiderio, di futuro. Ci sono persone che hanno masticato politica da anni e che daranno un valore aggiunto a quello che noi stiamo creando”. Così il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, nel corso di una conferenza stampa per l’adesione del movimento Indipendenza di Gianni Alemanno, con Massimo Arlechino, presidente del Movimento, Felice Costini, vice segretario e Massimiliano Simoni, coordinatore Nazionale di FnV e consigliere Regionale Toscana.

“Futuro Nazionale si ramifica, mette le proprie radici sul territorio, ieri abbiamo aperto la prima sede nazionale a Roma oggi diamo l’annuncio di questa confluenza in Futuro Nazionale. Si tratta di un arricchimento reciproco in vista di una battaglia che porteremo avanti insieme. Futuro Nazionale rappresenta proprio la destra autentica, la destra pura, una destra orgogliosa, una destra che vuole fare la destra e che è assolutamente convinta che ci sia bisogno di questa nuova offerta politica”, ha aggiunto il generale.

Da parte sua, Arlechino ha sottolineato “la scelta virtuosa e rara” fatta da Indipendenza. “Ci siamo spogliati del nostro vestito e ne abbiamo indossato uno più ampio mantenendo la nostra essenza. Per questo stiamo rinunciando a qualcosa, a partire da un simbolo, e oggi con il generale iniziamo una battaglia comune e lo facciamo con entusiasmo”.