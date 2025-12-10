“Futuro nel Cuore”, Rotary Club Porte di Napoli e Gruppo Di Tella insieme per la prevenzione pediatrica

Il Rotary Club Afragola–Frattamaggiore “Porte di Napoli” e il Gruppo Di Tella annunciano l’avvio di una iniziativa solidale finalizzata all’acquisizione di un ecografo destinato al progetto di prevenzione pediatrica “Futuro nel Cuore”.

La raccolta fondi si svolgerà dal 10 dicembre 2025 al 10 gennaio 2026 all’interno dei supermercati del Gruppo Di Tella, dove i clienti potranno contribuire con una donazione volontaria alle casse. L’intero ricavato sarà versato sul conto del Rotary Club e destinato esclusivamente all’acquisto dell’apparecchiatura.

Giunto alla sua quinta edizione, il progetto Futuro nel Cuore promuove attività di prevenzione cardiovascolare in età pediatrica attraverso screening cardiologici gratuiti, che comprendono visita specialistica completa, Ecocardiogramma Color Doppler 2D, elettrocardiogramma e screening aritmico. Le attività sono svolte da un’équipe di medici specialisti e da personale qualificato, affiancati da un team di animatori dedicati ai bambini.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di fornire strumenti sempre più avanzati per tutelare la salute delle future generazioni del territorio, offrendo supporto concreto a un progetto che negli anni ha dimostrato grande efficacia e forte impatto sociale.

“Questa collaborazione rappresenta un importante gesto di responsabilità condivisa – dichiara il Presidente del Rotary Club, Pierluigi Di Micco –. Grazie al contributo dei cittadini e al sostegno del Gruppo Di Tella potremo potenziare ulteriormente un programma di prevenzione che sta aiutando centinaia di bambini”.

“Siamo orgogliosi di mettere i nostri punti vendita al servizio di un progetto così significativo – afferma Ferdinando Di Tella a nome della Società –. Crediamo fortemente nel valore della salute e della solidarietà verso la comunità”.