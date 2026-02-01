“Futuro nel cuore”, via al progetto di prevenzione cardiovascolare pediatrica del Rotary Club Porte di Napoli  

Taglio del nastro per la sesta edizione di “Futuro nel Cuore”, il progetto di prevenzione cardiovascolare pediatrica promosso dal Rotary Club Afragola – Frattamaggiore “Porte di Napoli”, ufficialmente presentato a Villa dei Poeti di Cardito.

Il progetto è coordinato scientificamente da Marco Mucerino, cardiologo e cardiochirurgo, e si basa su un programma strutturato di screening gratuiti e attività informative finalizzate all’individuazione precoce delle patologie cardiovascolari nei bambini. Si partirà a metà febbraio nei comuni di Caivano e Crispano.

Nel corso dell’incontro è stata annunciata la conclusione della raccolta fondi realizzata in partnership con il Gruppo Supermercati Di Tella, che ha consentito la donazione di un ecocardiografo al Club, rafforzando l’operatività del progetto sul territorio. Per il contributo offerto, Ferdinando Di Tella è stato insignito della qualifica di socio onorario del Rotary Club.

Il progetto gode del patrocinio dell’ASL Napoli 2 Nord, come comunicato dal Direttore Sanitario Pasquale Di Girolamo Faraone, che ha ribadito l’importanza della prevenzione precoce e della collaborazione tra istituzioni sanitarie, associazioni e imprese.

Il Presidente del Club, Pierluigi Di Micco, ha sottolineato il valore rotariano, la sostenibilità e la replicabilità dell’iniziativa. All’evento di presentazione del progetto sono intervenuti inoltre il Past President Senofonte Demitry, promotore del progetto, e Gabriella Oliva, Primario dell’Ospedale Loreto Mare e socia del Club, con un contributo sul valore clinico della prevenzione cardiovascolare in età pediatrica.

Presenti all’incontro anche rappresentanti del Distretto Rotariano, tra cui il Past District Governor Salvatore Iovieno e la Facilitatrice Distrettuale Rita Massaro.

Con “Futuro nel Cuore”, il Rotary Club Afragola – Frattamaggiore “Porte di Napoli” conferma il proprio impegno nella promozione della cultura della prevenzione e nella tutela della salute delle giovani generazioni.