Futuro Remoto 2025, a Città della Scienza si discute del “Museo che verrà”

Domani, venerdì 21 novembre, nell’ambito della 39ª edizione di Futuro Remoto, Città della Scienza riporta al centro della scena il futuro delle istituzioni culturali. Un confronto serrato tra transizioni e digital humanities per capire come i musei possano diventare luoghi di democrazia, inclusione e partecipazione.

Con quasi quarant’anni di attività alle spalle, la Fondazione Idis continua a essere un punto fermo della divulgazione scientifica del Mezzogiorno. L’appuntamento “Il Museo che verrà: Transizioni e Digital Humanities. Per una ricerca transdisciplinare”, organizzato insieme al Dicolab Hub Calabria Campania, segna un passo in avanti nella ridefinizione dei musei come attori attivi del cambiamento.

Un progetto che unisce cinque regioni

Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia sono parte di un percorso di formazione promosso dai coordinamenti regionali di Icom Italia. L’obiettivo è fornire strumenti concreti ai giovani professionisti che si affacciano oggi al mondo dei musei, aiutandoli a interpretare e governare nuove progettualità. Un lavoro basato su dialogo, confronto e buone pratiche, per costruire la futura classe dirigente culturale.

Le sessioni della giornata

La prima parte dell’incontro sarà introdotta da Alessandra Drioli della Fondazione Idis – Città della Scienza. A seguire gli interventi di Francesco Sirano del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, di Francesca Nicolais dell’Università Suor Orsola Benincasa e di Fabrizio Pedroni della Fondazione Scuola Nazionale del Patrimonio.

La seconda sessione, aperta da Luciano de Venezia di Mediateur, entrerà nel merito delle attività formative del Dicolab Hub e dell’indagine “Musei e digitale”. Poi spazio alle esperienze dirette: Logogramma, Parts e il Pio Monte della Misericordia racconteranno il loro lavoro sul campo.

Una mappa che unisce territori diversi

Il progetto ricalca la nuova definizione di museo proposta da Icom: uno spazio aperto, accessibile, al servizio della società. Città della Scienza coordina un processo di mappatura che punta a ridurre distanze geografiche e culturali, raccogliendo testimonianze e riflessioni delle regioni coinvolte. Il materiale confluirà in una pubblicazione digitale gratuita, pensata per studiosi e professionisti.

Futuro Remoto proseguirà con attività fino a febbraio 2026, confermando il ruolo di Città della Scienza come motore di innovazione educativa e culturale. Investire nei giovani e nelle competenze, ribadisce la Fondazione, significa rafforzare la democrazia e la sostenibilità del Paese.