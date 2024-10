G20, dichiarazione presidenza conferma divergenza su Ucraina e Gaza

Washington, 24 ott. (askanews) – La guerra in Ucraina e il conflitto in Medio Oriente restano materie divisive all’interno dei Paesi del G20. Anche al vertice di Washington nessun comunicato finale ma una dichiarazione della presidenza di turno brasiliana.

“Nel contesto del 4° incontro ministeriale dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali (FMCBG) del G20, tenutosi a Washington, D.C., il 23 e 24 ottobre 2024 – si legge nella dichiarazione – alcuni membri e altri partecipanti hanno espresso le loro opinioni su Russia e Ucraina e sulla situazione a Gaza. Alcuni membri e altri partecipanti hanno ritenuto che queste questioni abbiano un impatto sull’economia globale e debbano essere trattate nel G20, mentre altri non credono che il G20 sia un forum per discutere di queste questioni. La presidenza brasiliana del G20 condurrà la discussione su queste questioni tra gli sherpa nel mese prossimo in preparazione del vertice dei leader di Rio de Janeiro. Ricordando la dichiarazione dei leader del G20 di Nuova Delhi, il paese presidente ha esortato i membri a rafforzare il loro impegno per il rafforzamento del G20 come piattaforma di cooperazione efficace, basata sul consenso come suo strumento più importante”.