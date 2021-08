G20: Draghi, ‘misure concrete sul lavoro, ogni talento femminile sprecato perdita per tutti’

Roma, 26 ago. (Adnkronos) – “La giornata di oggi segna la prima conferenza sulla parità di genere nella storia del G20. Sono molto orgoglioso che si svolga sotto la Presidenza italiana e ringrazio la Ministra Bonetti per l’eccellente lavoro preparatorio svolto”. Così il premier Mario Draghi in un messaggio in occasione dell’apertura del G20 Conference on Women’s Empowerment, in corso a Santa Margherita Ligure.