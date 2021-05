G20: Global Health Summit a Roma, punto leader su ‘lezioni’ apprese da pandemia

Roma, 21 mag. (Adnkronos) – Il Global Health Summit, in corso nella splendida cornice di Villa Doria Pamphili, è l’evento co-organizzato dalla presidenza italiana G20 e dalla Commissione europea. Il Summit è un’opportunità per il G20 e per tutti i leader invitati per condividere le ‘lezioni’ apprese nell’attuale pandemia per migliorare le future risposte a future crisi sanitarie. Sono presenti insieme ai Capi di Stato e di Governi -oltre 20 i Paesi partecipanti- i responsabili delle organizzazioni internazionali e degli organismi sanitari globali.