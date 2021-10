G20 Innovation League al via domani a Sorrento: si sfidano le 100 migliori startup del mondo

di Nicola Rivieccio

Favorire nuovi investimenti internazionali e rafforzare la cooperazione tra attori pubblici e privati sul tema dell’innovazione: questi gli obiettivi del G20 Innovation League in programma il 9 e 10 ottobre a Sorrento.

Un evento speciale organizzato nel quadro della Presidenza italiana del G20, che metterà assieme le migliori 100 startup dei Paesi G20, venture capitalist e grandi aziende internazionali.

I lavori saranno aperti dalle osservazioni istituzionali del Ministro degli Affari Esteri (Maeci), Luigi Di Maio, del Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale (Mitd), Vittorio Colao, del Presidente dell’Agenzia Ice, Carlo Ferro e dell’Amministratore Delegato di Cdp Venture Capital Sgr, Enrico Resmini.

Seguirà il discorso ispiratore “Il ruolo delle tecnologie innovative e delle start-up nell’affrontare sfide globali” con l’ex segretario generale dell’Ocse, José Ángel Gurría Treviño ospite d’onore.

Spazio, inoltre, agli approfondimenti tematici con i keynote speech di esperti del settore. Chiuderà i lavori, il Sottosegretario agli Affari Esteri con delega all’internazionalizzazione, Manlio Di Stefano.

“La comunità internazionale – afferma il ministro Luigi Di Maio – deve riunirsi per trovare soluzioni a lungo termine, innovative e sostenibili alle complesse sfide che il mondo deve affrontare oggi, dalla pandemia di Covid al cambiamento climatico.” ” L’Italia ritiene – evidenzia Di Maio – che questo quadro che collega investitori e start-up sotto l’egida di un evento speciale del G20 – sia un modello prezioso da valorizzare: cooperazione, idee innovative, massicci investimenti e politiche coraggiose sono gli ingredienti per garantire alle prossime generazioni un futuro sostenibile, inclusivo e resiliente”.

L’iniziativa rappresenta un’opportunità unica per le startup di presentare i loro progetti e di proporre soluzioni tecnologiche a cinque tra le maggiori sfide globali, dalle tecnologie pulite (c.d. Cleantech) alle potenzialità e ai rischi dell’intelligenza artificiale, dall’uso efficiente dell’internet delle cose (IoT & Wearables) alle città intelligenti e al futuro della mobilità fino al futuro della sanità.

100 le startup selezionate da tutti i Paesi del G20 (5 per ciascuna sfida) protagoniste delle diverse sessioni tematiche in programma.

Investitori e aziende internazionali, selezioneranno le dieci startup con le migliori e più innovative soluzioni per affrontare le sfide globali e costruire un futuro sostenibile e inclusivo.

Fondamentali saranno i vari momenti di networking che daranno modo a tutti i partecipanti di stabilire contatti e fissare incontri B2B con gli investitori e le aziende internazionali.

Per maggiori informazioni e per partecipare da remoto all’evento www.g20innovationleague.com

Sul sito web, è anche possibile visitare il profilo delle start-up partecipanti e programmare incontri B2B virtuali con loro.