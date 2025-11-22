G20 Johannesburg, dichiarazione congiunta dei leader: Pace giusta in Sudan, Congo, Palestina e Ucraina

“Siamo concordi sul fatto che, guidati dagli Scopi e dai Principi della Carta delle Nazioni Unite nella sua interezza, lavoreremo per una pace giusta, globale e duratura in Sudan, nella Repubblica Democratica del Congo, nei Territori Palestinesi Occupati, in Ucraina, oltre a porre fine ad altri conflitti e guerre in tutto il mondo. Solo con la pace potremo raggiungere sostenibilità e prosperità”. Lo si legge nella dichiarazione adottata dai leader del G20 “che si sono riuniti a Johannesburg”.

Ribadiamo il nostro impegno nei confronti del G20 come principale forum per la cooperazione economica internazionale e il suo funzionamento continuo nello spirito del multilateralismo, sulla base del consenso, con tutti i membri che partecipano su un piano di parità a tutti i suoi eventi, compresi i vertici, in conformità con gli obblighi internazionali” si legge nelle conclusioni.

Al summit non hanno partecipato gli Usa, che ospiteranno il G20 del 2026. “Ringraziamo il Sudafrica per la sua leadership quest’anno – affermano ancora i leader nell’ultimo dei 122 paragrafi distribuiti in 30 pagine -. Ci impegniamo a lavorare insieme sotto la presidenza degli Stati Uniti nel 2026 e a incontrarci nuovamente nel Regno Unito nel 2027 e nella Repubblica di Corea nel 2028. Accogliamo con favore l’ambizione dell’Arabia Saudita di anticipare il suo turno di ospitare la presidenza del G20 nel prossimo ciclo”.