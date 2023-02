G20, niente comunicato ufficiale: nella nota di sintesi il no alle armi nucleari

Il G20 finanze di Bangalore si conclude senza un comunicato finale ufficiale, ma con una sintesi della presidenza di turno indiana che ribadisce la condanna della guerra lanciata dalla Russia in Ucraina espressa a novembre a Bali, appoggiata da “gran parte dei Paesi membri” ma senza l’appoggio di Russia e Cina. Lo scrive l’agenzia Bloomberg.

“È essenziale appoggiare il diritto internazionale e il sistema multilaterale che salvaguarda pace e stabilità”, in particolare la protezione dei civili e delle infrastrutture nei conflitti armati. “L’uso delle armi nucleari è inammissibile” scrive, citando esplicitamente la “guerra” in Ucraina, la nota di sintesi in uno dei due paragrafi “non sottoscritti da Russia e Cina”.