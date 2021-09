G20 Salute, Cittadini “Valorizzare partnership pubblico-privato”

ROMA (ITALPRESS) – “Dal G20 sulla Salute è emersa in maniera chiara l’importanza della sinergia tra la componente di diritto privato del SSN e quella di diritto pubblico, in un impegno comune che coinvolga i cittadini, gli operatori sanitari, le istituzioni e le aziende. Questa partnership pubblico-privato può far sì che si abbia la possibilità di implementare un modello virtuoso che consenta interventi decisivi per il futuro della nostra sanità che, a causa del Covid-19, è entrata in crisi, evidenziando carenze strutturali e di programmazione. L’Aiop, che sin dalla prima fase dell’emergenza pandemica si è resa disponibile per una sinergia concreta sui territori, mettendo a disposizione la professionalità dei suoi operatori e le sue strutture in tutta Italia, è pronta a continuare il suo impegno per garantire il diritto alla salute a tutti, sul fronte dell’accesso ai vaccini, alle cure, alla diagnostica e a quant’altro possa occorrere per dare una risposta significativa alla domanda di salute”. Lo afferma Barbara Cittadini, presidente di Aiop, l’Associazione italiana ospedalità privata, in merito al G20 della Salute.

