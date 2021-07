G20, vinte le resistenze di Cina e India: approvato a Napoli il comunicato finale su clima ed energia

E’ stato approvato il comunicato finale sul Clima ed Energia dalla ministeriale G20 in corso a Napoli. Lo ha annunciato il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, al termine di un negoziato molto lungo e intenso. Applauso liberatorio da parte di tutte le delegazioni e ministri presenti.

Secondo quanto emerso, il via libera definitiva al documento finale è arrivato dopo che sono state superate le resistenze da parte di alcuni Paesi, in particolare dalla India e Cina, dopo una lunga discussione. Resta da capire se è stato trovato un accordo sul contenimento dell’aumento della temperatura del Pianeta di 1,5 gradi entro il 2050, o come più appare probabile si tratterebbe di un documento preparatorio in vista della Cop26 in programma a novembre a Glasgow, come anticipato ieri dallo stesso ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani. Da pochi minuti l’inviato speciale degli Stati Uniti per il Clima, John Kerry, ha lasciato Palazzo Reale a Napoli, sede della ministeriale, per fare ritorno in patria. E’ attesa intanto la conferenza stampa finale del ministro Cingolani.