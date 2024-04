G7, Corvaro: transizione ordinata e pragmatica

Il commento dell’inviato del governo per il clima

Roma, 29 apr. (askanews) – “L’Italia arriva al G7 utilizzando quelli che sono i risultati di una COP28 fruttuosa, che oltre ad indicare per la prima volta la necessità di abbandonare in maniera giusta e ordinata i combustibili fossili dice anche come farlo. Con una serie di indicazioni per quella che potrebbe essere una transizione energetica ordinata. Quindi fa un elenco di quelle tecnologie oggi utili per poter centrare l’obiettivo ambizioso contenuto nell’accordo di Parigi. Quella che il governo italiano considera sicuramente una transizione ordinata ma pragmatica e che mira a una neutralità tecnologica”.Lo ha affermato l’inviato speciale del Governo per il cambiamento climatico, il professor Francesco Corvaro, intervenuto al Politecnico di Torino ad un incontro nell’ambito dei lavori del G7 a guida italiana di Torino, promosso da Globe Italia – Associazione Nazionale per il Clima e WEC Italia – Comitato Nazionale Italiano del World Energy Council Italia insieme al Politecnico di Torino – Energy Center.