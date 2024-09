G7 Cultura, Giuli al Mann accoglie le delegazioni ministeriali

Il ministro della Cultura Alessandro Giuli è arrivato al Mann, il museo archeologico nazionale di Napoli, per accogliere la delegazione dei ministri che prenderanno parte al G7 della Cultura. Sono arrivati al Mann Rachida Dati (Francia), Claudia Roth (Germania), Lisa Nandy (Regno Unito), Lee Satterfield (USA), Pascal St-Onge (Canada) e Masahito Moriyama (Giappone). Il ministro giapponese è l’unico uomo del gruppo, assieme al nostro Giuli, a far parte della lista dei partecipanti al G7. A fare gli onori di casa anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e il presidente della Regione Vincenzo De Luca e i sottosegretari alla Cultura Gian Marco Mazzi e Lucia Borgonzoni. Ad accogliere la delegazione ci sono anche i giovani artisti del Conservatorio San Pietro a Majella per un concerto nella sede del Museo.