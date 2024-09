G7 Cultura, per la prima volta al tavolo Unione Africana e G20

Per la prima volta il G7 della Cultura vede intorno a un tavolo oltre ai ministri dei sette Grandi, anche i leader dell’Unione africana, del G20 e delle principali Organizzazioni internazionali impegnate in programmi di assistenza in campo culturale. Lo ha sottolineato il ministro della Cultura, Alessandro Giulia aprendo i lavori della giornata di chiusura del G7 Cultura a Napoli. “Credo che le nostre istituzioni culturali possono fare molte cose insieme, per contribuire a valorizzare artisti, autori e imprenditori culturali del Continente nei mercati dell’arte, dell’editoria, del cinema, dello spettacolo” ha detto rivolto ai vertici dell’Unione africana che Giuli ha ringraziato “per avere voluto essere qui con noi: il Ministro della Cultura, delle Arti e della Comunicazione della Mauritania Meddou, che detiene la presidenza e la Commissaria Cessouma, competente per la cultura”. Il ministro italiano ha anche ringraziato la ministra della cultura del Brasile Menezes e il vice ministro della Cultura dell’India Chawla per la loro partecipazione, in rappresentanza della Presidenza del G20 attuale e precedente, il direttore generale aggiunto dell’Unesco e la direttrice generale dell’Iccrom e la ministra della cultura della Grecia Lina Mendoni. “Noi Italiani consideriamo i Greci come nostri fratelli maggiori. Condividiamo le comuni radici culturali e l’apertura al dialogo con le altre civiltà del Mediterraneo. Siamo i ponti naturali verso l’Africa” ha detto Giuli.