G7 Energia, Pichetto: per la prima volta impegno dei Paesi su acqua

Torino, 30 apr. (askanews) – “Per la prima volta nella storia del G7 si è sollevata la questione acqua, ci siamo posti il problema noi come paesi ricchi, anche molto ricchi di acqua, ma questo diventa un impegno per quanto riguarda i nostri territori, con l’utilizzo delle migliori tecnologie per essere razionali, e questo per l’Italia diventa molto importante, perché siamo il Paese che usa più acqua in Europa”.Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, presidente del G7 Clima, ambiente ed energia, rispondendo a una domanda di askanews nella conferenza stampa che chiude la due giorni di Venaria.”Il tema è stato posto anche in un quadro mondiale – ha aggiunto Pichetto – perché le prissime guerre rischiano di essere le guerre dell’acqua. I paesi del G7 hanno voluto essere i primi e proporre una leadership che possa aiutare lo sviluppo anche sul fronte dell’acqua, che è una delle emergenze più grandi del Pianeta. In particolare per alcuni continenti tipo l’Africa”.