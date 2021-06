G7: Facebook, ‘bene accordo anche se pagheremo più tasse’

Roma, 5 giu. – (Adnkronos) – Facebook “ha da tempo auspicato una riforma delle regole sulla tassazione globale”: per questo “salutiamo con favore l’importante passo in avanti fatto al G7”. Lo scrive in un tweet il vice presidente degli affari globali e della comunicazione di Facebook, Nick Clegg, commentando l’intesa per una aliquota globale minima per la tassazione sulle grandi imprese. “L’accordo odierno è un primo passo significativo verso la certezza degli investimenti e il rafforzamento della fiducia pubblica nel sistema fiscale globale” ha aggiunto. “Vogliamo che il processo di riforma della tassazione internazionale abbia successo” conclude Clegg che riconosce come questo “potrebbe significare che Facebook pagherebbe più tasse e in luoghi diversi”.