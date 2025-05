G7 Finanze, Canada: discussioni costruttive per ridurre incertezza

Roma, 22 mag. (askanews) – Al G7 delle Finanze in Canada “abbiamo avuto discussioni molto produttive e costruttive, capiamo che dobbiamo ridurre l’incertezza per sostenere la crescita. In questa riunione siamo tornati alle basi della nostra missione come G7: promuovere stabilità e crescita. E direi che di tutti gli eventi internazionali a cui ho partecipato questo è uno in cui ci sono state discussioni franche, in cui le persone hanno potuto scambiarsi liberamente punti di vista e in cui abbiamo trovato terreni comuni su diversi temi”. Lo ha affermato il ministro delle finanze del Canada, il Paese che ha la presidenza di turno del G7, François-Philippe Champagne durante la conferenza stampa al termine delle vertice di ministri delle Finanze e dei banchieri centrali.

“C’era perfino che si chiedeva se ci sarebbe stato un comunicato finale e adesso ce l’abbiamo. Quindi siamo determinati nel nostro impegno a lavorare assieme e ci sarà altro lavoro: c’è un piano di lavoro davanti a noi”. Il ministro canadese ha menzionato “la resilienza delle catene di approvvigionamenti, le politiche per la crescita. Siamo sulla buona strada per ridurre l’instabilità”, ha sostenuto.