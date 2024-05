G7 Finanze, Le Maire: proposta Ue importante, cruciale restare uniti

Stresa, 24 mag. (askanews) – Al G7 delle Finanze a Stresa “il nostro obiettivo è di raggiungere un accordo sull’uso degli asset russi. L’obiettivo è di avere un metodo e di avere una sicurezza per il finanziamento dell’Ucraina e del governo ucraino”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Economia della Francia, Bruno Le Maire, durante un punto stampa in apertura dei lavori di oggi al G7 delle Finanze a Stresa.

“Penso che prima di un ammontare bisogna parlare di metodi. Ci stanno diverse proposte sul tavolo – ha rilevanto, rispondendo ad una domanda -. C’è la proposta di Janet Yellen (il segretario di Stato al Tesoro Usa-ndr), una proposta interessante e ringrazio gli sforzi degli Stati Uniti per migliorare la loro posizione e fare in modo che sia conforme al diritto internazionale, che è un punto essenziale. Ma ricordo che c’è anche un lavoro europeo molto importante che è stato fatto noi europei: siamo stati capaci di mettere 50 miliardi di euro sul tavolo. Abbiamo mantenuto l’unità e l’Europa è stata capace per il 2024 di trovare le soluzioni appropriate per utilizzare i proventi di questi asset russi”.

“Penso che la proposta europea meriti di essere esaminata perché ha un grande valore edè stata già attuata e ha già permesso di esborsare soldi per il 2024. Dico che la cosa più importante su questo tema è preservare l’unità del G7 e l’unità degli europei – ha ribadito Le Maire – in modo che il governo ucraino abbia per i prossimi anni i mezzi necessari per fare fronte alla guerra”.