G7 in Canada, la seconda giornata con Meloni e Zelensky

Il presidente ucraino: pronti a negoziati e cessate il fuoco

Banff (Canada), 17 giu. (askanews) – Immagini dalla seconda giornata del G7 in Canada senza Donald Trump, che ha lasciato in anticipo il vertice per tornare a Washington e affrontare la crisi tra Israele e Iran, con possibili sviluppi nelle prossime ore dopo gli ultimi post sui social di “avvertimento” a Teheran.I lavori in Canada si sono aperti con la sessione dedicata al tema “Un’Ucraina forte e sovrana”, con il presidente Volodymyr Zelensky e il segretario generale della Nato Mark Rutte. “Noi siamo pronti per i negoziati di pace e un cessate il fuoco incondizionato, è molto importante, ma per questo abbiamo bisogno di pressione” sulla Russia ha detto il presidente dell’Ucraina all’inizio dell’incontro con il primo ministro del Canada Mark Carney.Alle 16 locali, mezzanotte italiana, dopo la conferenza stampa del primo ministro canadese è previsto un punto stampa della presidente del Consiglio Meloni.