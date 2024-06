G7 Istruzione, illycaffè e Fondazione Ernesto Illy promuovono l’evento collaterale sullo sviluppo sostenibile

Il 27 giugno, prima dell’apertura ufficiale del G7 Istruzione, illycaffè e Fondazione Ernesto Illy promuovono un side event sull’istruzione tecnico-professionale nell’ambito della filiera del caffè, con un’attenzione al tema dello sviluppo sostenibile. L’evento terminerà con una visita delle delegazioni alla mostra fotografica “Amazônia” di Sebastião Salgado.

In seguito al riconoscimento, nella Dichiarazione finale del G7 in Puglia, del sostegno a un’iniziativa pubblico-privata per promuovere l’economia circolare del caffè e sostenere i piccoli produttori, l’industria del settore prosegue il proprio impegno al fianco delle istituzioni, in occasione del G7 Istruzione di Trieste, per valorizzare il tema dello sviluppo sostenibile e della formazione nella propria filiera produttiva.

L’evento collaterale “The role of vocational education and training: case study in the field of coffee processing to foster sustainable development” si terrà Il 27 giugno, alle 17:30, presso l’Auditorium del Salone degli Incanti di Riva Nazario Sauro.

In occasione del 25° anniversario della fondazione dell’Università del Caffè, esperti, autorità e rappresentati dei Paesi G7 e delle organizzazioni internazionali dialogheranno sulla centralità della formazione professionale nel settore della produzione del caffè, mettendo in evidenzia il ruolo dell’istruzione e della formazione nel contrasto alla povertà nei Paesi in via di sviluppo e nell’affrontare le sfide della sostenibilità e del cambiamento climatico in ambito agricolo. Dopo il saluto di benvenuto del Sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, l’evento sarà introdotto dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. A seguire sono previsti gli interventi di Gerardo Patacconi, responsabile delle operazioni dell’International Coffee Organisation, del rappresentante dell’Unione Africana, Tidiane Ouattara, del Presidente di illycaffè, Andrea Illy, dell’Esperto e Project Manager di UNIDO (United Nation Industry Development Organization) Andrea De Marco, del Vice Direttore Generale Educazione UNESCO Stefania Giannini, e del CEO di Global Partnership for Education, Laura Frigenti.

Al termine del dibattito, gli invitati avranno l’occasione di visitare l’esposizione “Amazônia” del fotografo Salgado, dedicata alla straordinaria ricchezza e varietà della foresta amazzonica brasiliana e ai modi di vivere delle popolazioni che la abitano.