G7, Meloni: la polemica sull’aborto è stata totalmente artefatta

“Non è esistita nelle discussioni, nulla su cui litigare”

Fasano, 15 giu. (askanews) – La polemica sull’aborto è stata “totalmente artefatta”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa al termine del G7.”Solitamente accade – ha detto la premier – che nei documenti finali le cose acquisite non vengono ripetute pari pari. È stata richiamata la dichiarazione di Horoshima: in questi documenti per evitare che siano ripetitivi si richiama il precente. Dunque è una polemica totalmente artefatta, non è esistita nel vertice e nelle discussioni”, ha detto Meloni, non c’è stato “nulla su cui litigare. Capisco le ragioni da cui nascono e perché da alcuni sono alimentate ma non erano oggetto di discussione”.