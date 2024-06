G7, Meloni: nessun passo indietro su diritti Lgbt

“Realtà italiana diversa dal racconto che viene fatto”

Fasano, 15 giu. (askanews) – Nel G7 sui diritti Lgbt “non sono stati fatti passi indietro”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nella conferenza stampa al termine del G7 in Puglia.”Quello che è accaduto in Italia in due anni di governo – ha aggiunto – credo dimostri che c’è una realtà molto diversa dal racconto fatto da diversi presunti osservatori: non c’è stato nessun passo indietro su aborto, diritti Lgbt e compagnia cantante. Le aspettative di alcuni sono state deluse e sono state deluse perché il racconto non corrispondeva a verità, come ho visto accadere più volte in Italia e nel mondo”.