G7, Meloni ringrazia papa Francesco: momento storico, messaggio straordinario

Bari, 15 giu. (askanews) – “Abbiamo vissuto ieri un momento storico con la presenza pontefice che non smetterò mai di ringraziare per il regalo che ci ha fatto. Non solo partecipando al vertice, era la prima volta in 50 anni di storia del G7. Lo voglio ringraziare per averci dato il suo preziosissimo punto di vista sulla intelligenza artificale e per il rispetto che ha dimostrato rimanendo oltre 3 ore ad acoltare tutti i leader. L’ho trovato un messaggio straordinario e davvero sarò eternamente grata al Santo Padre per questo messaggio straordinario che ha voluto mandare”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa al termine del vertice G7.