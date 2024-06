G7, Meloni: sostegno unanime a proposta mediazione Usa su Medio Oriente

Borgo Egnazia, 13 giu. (askanews) – Sul Medio Oriente “confermo il sostegno unanime” del G7 “alla proposta di mediazione degli Stati Uniti per il cessate e il fuoco immediato, per il rilascio di tutti gli ostaggi, e per un significativo aumento dell’assistenza umanitaria alla alla popolazione civile di Gaza”. Lo ha detto la presidente del consiglio Giorgia Meloni in una dichiarazione rilasciata a borgo Ignazia al termine dei lavori della prima giornata del vertice.

“Il G7 – ha proseguito Meloni – ha ribadito ogni sforzo per scongiurare un’escalation della nella regione, per una soluzione politica duratura della crisi con la prospettiva chiaramente della soluzione dei due popoli in due Stati”.