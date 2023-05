G7, summit sui migranti tra Meloni e direttore del Fmi

Colloquio a tre fra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il direttore del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva, e la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Al centro del confronto, riferiscono fonti italiane, il tema dell’immigrazione e in particolare dei migranti in arrivo dalla Tunisia. All’incontro, che si è svolto a margine dei lavori del G7 a Hiroshima in Giappone, si sono uniti per un breve saluto anche il presidente Usa, Joe Biden, e il presidente francese Emmanuel Macron.