G7, Tajani: lavoriamo per infliggere sanzioni all’Iran

“Vedremo se si potrà trovare una soluzione”

Capri, 17 apr. (askanews) – Al G7 di Capri “lavoreremo per cercare insieme innanzitutto l’unità. Vedremo se si potrà trovare una soluzione per infliggere delle sanzioni, vedremo di che tipo, all’Iran”.Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, al suo arrivo sull’isola per la riunione dei ministri degli Esteri del G7.”Ieri durante la riunione dei ministri degli Esteri dell’Unione europea mi pare che l’orientamento europeo fosse di imporre sanzioni a chi dava missili e droni come quelli utilizzati contro l’Ucraina e contro Israele o contro i mercantili nel Mar Rosso”, ha aggiunto Tajani.