G7, Tajani: tutti insieme lavoreremo per una de-escalation a Gaza

“Cercheremo di costruire la pace in una situazione tesissima”

Capri, 17 apr. (askanews) – Il G7 dei ministri degli Esteri è “orientato a cercare di costruire la pace attraverso una de-escalation, in una situazione tesissima tra Israele e Iran, dopo l’attacco missilistico contro lo Stato d’Israele da parte di Teheran e con una situazione difficile a Gaza e altresì complicata nel Mar Rosso e in Ucraina”.Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al suo arrivo a Capri per la ministeriale del G7.”Certamente stiamo lavorando per una de-escalation”, ha insistito Tajani, ricordando di avere parlato “a lungo” con il ministro degli Esteri d’Israele. “Ho detto qual è la nostra posizione. Israele ha ottenuto una vittoria militare, perché il 99% dei missili e dei droni” iraniani “non ha raggiunto l’obiettivo. Quindi ha perso l’offensiva iraniana e ha vinto la difesa israeliana. Ora bisogna vedere cosa accadrà e che tipo di reazione ci sarà. Ne parleremo e certamente tutti insieme lavoreremo per una de-escalation”, ha commentato ancora il ministro.”Israele ha sempre detto che deve difendersi – ha concluso Tajani – vediamo che tipo di reazione ci sarà” all’attacco dell’Iran. “Noi ci auguriamo che prevalga sempre e comunque la prudenza”.