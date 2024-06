G7,Meloni: per la prima volta si è parlato di migranti, portiamo modello

Fasano, 15 giu. (askanews) – Al G7 “per la prima volta si è parlato di governo dei flussi migratori, di affrontare le cause profonde della migrazione per garantire il primo diritto: il diritto a non emigrare. Abbiamo preso impegni anche sull’altra faccia della medaglia, la lotta contro i trafficanti di essere umani. Abbiamo convenuto che è necessaria una coalizione globale contro i trafficanti mettendo a sistema gli sforzi contro una nuova forma di schiavitù. Sono fiera, non era mai stato trattato con tanta chiarezza. Abbiamo portato un modello di due grandi italiani, Falcone e Borsellino. Falcone diceva ‘follow the money’: sono convinta che colpire al cuore le organizzazione criminali seguendo i proventi può fare la differenza”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nella conferenza stampa al termine del G7.