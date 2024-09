GaaD, Ginnastica artistica applicata alla danza: Marcella Romano aggiorna il suo manuale

L’editoria di danza non manca mai di riservare sorprese, stavolta con una seconda edizione assolutamente made in Naples. Eh sì, scriviamo della rivisitazione e dell’aggiornamento di quello che è stato “GaaD. Ginnastica Artistica applicata alla Danza” edito nel 2012 dalla penna di Marcella Romano. Ginnasta, tersicorea e scrittrice di un manuale sul suo metodo GaaD, frutto di un lavoro instancabile in sala ed alla scrivania. Un lavoro maniacale che ha visto la protagonista Marcella Romano sotto i riflettori in questi anni e che, con la presentazione del nuovo volume “Il GaaD nella danza. Principi della ginnastica artistica applicati alla danza”, vuole aggiungere nuovi tasselli al suo mosaico. Domenica 29 settembre al Teatro Summarte di Somma Vesuviana sarà infatti presentato il nuovo lavoro editoriale di Marcella Romano dalle 10.30, con la possibilità di acquistare il volume con dedica autografata in presa diretta! Accanto a lei siederanno il grafico di questa seconda edizione Davide Vardaro, il fotografo dei tanti contributi di questo prodotto editoriale Massimiliano Pappa, la direttrice artistica di “Note danzanti” Carmen D’Angelo, istituzione tersicorea che ha fornito all’autrice i corpi delle ballerine e dei ballerini al libro ed alla sua formazione.

Ad imprescindibile cornice di questa giornata sarà presente anche il presidente nazionale settore danza ACSI Dino Carano ed il nostro collega critico di balletto e storico della danza Massimiliano Craus, moderatore di questa attesissima presentazione de “Il GaaD nella danza. Principi della ginnastica artistica applicati alla danza”. Come si legge nella prefazione di Massimiliano Craus, “quello immaginato e realizzato punto per punto da Marcella Romano è un metodo che aiuta a rafforzare precocemente i muscoli, puntando all’allungamento muscolare e tendineo salvaguardando, sempre, la postura e la respirazione. Senza dimenticare gli equilibri, i salti e tutti gli elementi di acrobatica utili alla danza moderna, all’improvvisazione coreografica ed alla comprensione di tutti i tipi di coreografie. Un vademecum dell’impostazione psicofisica al servizio della performance, tanto quella quotidiana della sala che quella del palcoscenico. Un vademecum che potremmo definire work in progress per l’autrice stessa e, ancor di più, per lo stuolo di insegnanti sparsi in lungo e largo per la Penisola a lavorare con il metodo GaaD, strumento che parte dal riscaldamento e che giunge senza esitazione al linguaggio ed alla comunicazione, valore aggiunto di un metodo che guarda inevitabilmente alla modernità.” Con la lettura scorrevole di questo libro si intercettano tanti suggerimenti teorici e pratici per insegnare e praticare la buona danza, quella che ci aspetteremmo ogni giorno in una sala di danza. Ed invece sono proprio i problemi legati alla fisicità quelli che mergono più frequentemente per un cattivo approccio all’insegnamento ed allo studio. “Sono molto felice della presentazione di domenica – dichiara alla stampa l’autrice – ma soprattutto sono entusiasta di un progetto che sta diventando sempre più grande.

Il parterre di questa domenica ne sarà una prima dimostrazione. Vorrei tanto che il GaaD ed il suo libro siano testimonianza fattiva di un buon lavoro da mettere a disposizione delle ballerine e dei ballerini.” Dopo la presentazione del libro di domenica al Teatro Summarte non ci sarà sosta per Marcella Romano, impegnata il 26 ed il 27 ottobre in un importante incontro di Formazione insegnanti sotto l’egida dell’ACSI e con altri interventi il 16 e 17 novembre al Grand Prix De La Danse, il 14 e 15 dicembre al “The Challenge”, dal 21 al 23 febbraio presso “Danza in Fiera” a Fortezza da Basso a Firenze e dal 10 al 12 aprile al Doc.