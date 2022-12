Gabetti Revolution a Napoli, venerdì 16 l’apertura della nuova sede in via dei Mille

Si dice che “casa è dove si trova il cuore”. E quello di Gabetti Revolution è pronto a battere fortissimo venerdì 16 dicembre quando finalmente aprirà al pubblico le porte della sua nuova e bellissima casa in via dei Mille 13 a Napoli. Un traguardo importante per Fabio Ciccarelli e tutto il suo giovane team che aggiunge una nuova chiave al suo mazzo con l’iconica G rossa delle altre quattro agenzie immobiliari. Nel cuore di Chiaia, venerdì sera si apriranno dunque le porte della nuovissima sede Gabetti Franchising Agency targata Revolution a cui sono invitati amici, clienti e chiunque abbia curiosità e interesse a confrontarsi con la nuova frontiera del mondo immobiliare. Gabetti è un marchio storico capace di coniugare tradizione, innovazione e dinamismo; venerdì si raccoglieranno i risultati di tanto impegno, professionalità ed esperienza con un’inaugurazione in grande stile, tra brindisi e intrattenimento glamour. Gli ospiti dell’evento riceveranno inoltre la Revolution Card con un credito su vendita, acquisto o locazione dell’immobile. Ci sarà spazio anche per l’arte con l’esposizione delle opere astratte su tela con tecnica mista, prevalentemente a spatola dell’artista Chiara Di Donato.

