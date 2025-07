Gabriele Castelli direttore della Federvini, Francesca Migliarucci vice

Il Consiglio della Federvini ha deliberato la nomina come direttore di Gabriele Castelli. Entrato in Federazione nel 2020, Castelli ha ricoperto il ruolo di responsabile dell’Area giuridico-normativa seguendo da vicino i dossier europei e nazionali inerenti ai settori dei vini, degli spiriti e degli aceti, oltre che gli aspetti sociali del consumo di bevande alcoliche.

Contestualmente, Francesca Migliarucci è stata nominata vice direttore. In Federvini dal 2006, Migliarucci ha curato l’area Affari internazionali seguendo le normative dei tre comparti – vini, spiriti e aceti – nei mercati extra UE, oltre che, dal 2018, anche l’area della comunicazione associativa.

“Le nomine – si legge in una nota – rispondono alla volontà di valorizzare risorse interne alla struttura che hanno sviluppato esperienze e competenze di particolare rilievo, dimostrando di saper sostenere efficacemente gli interessi dei settori rappresentati in contesti nazionali e internazionali particolarmente complessi e sfidanti. Entrambi hanno assunto i nuovi incarichi il 15 luglio e lavoreranno in raccordo con il presidente di Federvini Giacomo Ponti e i vice presidenti Aldo Davoli e Piero Mastroberardino”.