Gabriele De Marco presidente del Gal Cilento Regeneratio

Gabriele De Marco, sindaco di Salento, è il nuovo presidente del GAL Cilento Regeneratio. Succede a Mauro Inverso, scomparso prematuramente alcuni mesi fa. Ieri si è tenuta l’assemblea per procedura scritta del Gruppo di Azione Locale presso la Sala Erica, in Piazza Santini, a Capaccio Paestum. De Marco è stato eletto ad ampia maggioranza nell’ambito del territorio del Calore Salernitano e Alento – Montestella ed all’unanimità nell’area del Gelbison – Cervati. Gli altri componenti del nuovo cda sono: Giuseppe Scorza, sindaco di Castel San Lorenzo e Andrea Russo, consigliere comunale del Comune di Perdifumo, per la parte pubblica. Per quella privata invece, ci sono: Gigi Caroccia, Francesco Della Corte, Vincenzo Pepe, Daniela Di Bartolomeo. Queste le prime parole del nuovo presidente: «Sono contento ed orgoglioso della mia elezione. Il mio primo pensiero va a Mauro Inverso, che mi ha preceduto come presidente. Spero di fare bene e di poterlo emulare nella sua disponibilità e capacità di relazionarsi con gli altri sindaci del territorio. Ringrazio tutti c