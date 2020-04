Gabriella Alemanno, dirigente di prima fascia, è il nuovo direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate in Campania. Già vice direttore dell’Agenzia, dal 2015 al 2018, è stata anche numero uno dell’Agenzia del Territorio (2008/2012). La Alemanno, sorella di Gianni ex sindaco di Roma e elemento di spicco di Alleanza Nazionale, in Campania prende il posto di Giovanna Alessio, che lascia per raggiunti limiti di età.