Gabriella Fabbrocini entra nell’Osservatorio Medicina di Genere

Gabriella Fabbrocini, direttore dell’Unità operativa clinica e della Scuola di Dermatologia dell’Azienda ospedaliera universitaria Federico II, è stata nominata dal presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, componente dell’Osservatorio dedicato alla Medicina di Genere, come rappresentante del Ministero per l’Università e la Ricerca scientifica. Complessivamente sono 37 gli esperti, in rappresentanza di vari enti e istituzioni, che compongono l’Osservatorio a cui compete assicurare l’avvio, il mantenimento e il monitoraggio dell’attuazione delle azioni di promozione, applicazione e sostegno alla medicina di genere, assicurando il contributo delle diverse istituzioni centrali e regionali. L’incarico, che non prevede oneri a carico del Bilancio dello Stato, ha durata triennale. Fabbrocini è attivamente impegnata nel sociale con iniziative di vasto respiro che vanno dalla medicina di prossimità, con visite gratuite e campagne d’informazione e prevenzione, all’attivazione di ambulatori dedicati a pazienti particolarmente fragili, come quello del ‘Corpo ritrovato’ finalizzato a prevenire, contenere e curare gli effetti collaterali cutanei delle terapie antitumorali, con un’equipe multidisciplinare composta da psicologi, nutrizionisti e cosmetologi esperti, e quello di ‘Dermatologia sociale ed etnica’ specificamente rivolto ai pazienti stranieri di diverse etnie con esperti in grado di riconoscere patologie spesso difficilmente diagnosticabili con le comuni tecniche di screening.