Gabriella Fraire nuova presidente di Anra, l’Associazione nazionale dei risk manager

L’Anra, Associazione nazionale dei risk manager e responsabili assicurazioni aziendali ha una nuova presidente: Gabriella Fraire – Insurance Manager di Prysmian SpA, subentra ufficialmente a Carlo Cosimi – Group Risk & Insurance Management Vice President di Maire SpA alla guida di una realtà diventata punto di riferimento del panorama nazionale della gestione del rischio. Fraire diventa così la seconda presidente donna nella storia di Anra dalla sua fondazione nel 1972, dopo Annita Pappagallo, storica Risk Manager di Pirelli. La nuova presidente è stata eletta con oltre 200 voti dai Soci che ieri, giovedì 9 maggio, hanno preso parte all’annuale appuntamento con l’Assemblea Ordinaria presso la sede di Assolombarda a Milano. Un’occasione speciale per l’Associazione, che allo scadere dei tre anni del mandato diretto da Cosimi, è tornata alle urne per scegliere il suo nuovo leader e i tredici membri del Consiglio Direttivo che la accompagneranno per il triennio 2024-2026.

La comunità italiana dei Risk e Insurance Manager ha concesso la propria fiducia a una professionista di pluriennale esperienza e consolidate competenze che i Soci hanno imparato a conoscere e stimare per l’impegno e la dedizione dedicati all’Associazione grazie alla sua presenza all’interno del Consiglio Direttivo a partire dal 2018.

La nuova presidente inizia il suo mandato affiancata da un Consiglio Direttivo di cui è stato riconfermato il numero complessivo di membri pari a tredici, di cui cinque donne e otto uomini: Antonino Callaci, Maurizio Castelli, Giorgio Gaglio, Paolo Lionetti, Federica Maria Rita Livelli, Federico Lucia, Gianluigi Lucietto, Annamaria Oliva, Paola Radaelli, Francesca Schiezzari, Stefano Scoccianti, Marco Terzago.