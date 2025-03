Gabriella Guasticchi direttore delle Emergenze Sanitarie al ministero della Salute

Gabriella Guasticchi è nominata direttore generale delle Emergenze Sanitarie presso il ministero della Salute. Originaria dell’Umbria, si è laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, specializzandosi in Igiene e Medicina Preventiva con indirizzo in Epidemiologia e Sanità Pubblica all’Università La Sapienza di Roma. Vanta una consolidata esperienza in sanità pubblica, con competenze riconosciute in epidemiologia, programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sanitari, prevenzione, assistenza farmaceutica e valutazione dello stato di salute della popolazione. La sua expertise è testimoniata dai numerosi incarichi ricoperti a livello nazionale, regionale e aziendale, nonché dalla partecipazione a progetti nazionali e internazionali nel settore della sanità pubblica. Nel corso della carriera ha diretto l’Agenzia Sanitaria del Lazio (2009-2013) e presieduto la STEM, la struttura di coordinamento sanitario della Conferenza Stato-Regioni, dal 2016. Attualmente è a capo della UOC Accreditamento Rete di Offerta presso la ASL Roma 1. Autrice di oltre 500 pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali e internazionali, Guasticchi si distingue come una delle figure più autorevoli nel panorama della sanità pubblica italiana.