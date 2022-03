Gadget personalizzati: 6 idee regalo perfette per gli sportivi

Siete in cerca di un’idea regalo originale per una persona sportiva? Allora un bel gadget personalizzato potrebbe proprio fare al caso vostro: è sicuramente un oggetto unico, che vi permette di distinguervi e di donare un qualcosa di estremamente originale e di certo non banale. Al giorno d’oggi esistono portali online come Concettoe.com che permettono di acquistare moltissimi gadget personalizzati per sportivi. Il catalogo è molto ampio e non c’è che l’imbarazzo della scelta. Vediamo allora 6 idee regalo perfette, che vi permetteranno di fare un figurone.

#1 Borraccia personalizzata

La borraccia personalizzata è uno dei gadget più popolari del momento: ha un costo accessibile e si rivela sempre utile, soprattutto per le persone che praticano sport ma non solo. Questo è un gadget che in realtà si può utilizzare in svariate occasioni perché decisamente versatile, comodo sia in estate che in inverno. Se dunque volete fare un regalo originale che sia anche estremamente utile, la borraccia personalizzata merita sicuramente di essere presa in considerazione.

#2 Cappellino personalizzato

Un altro gadget personalizzato perfetto per gli sportivi è il cappellino con visiera: un accessorio altrettanto utile e gettonato. Anche in questo caso, il costo è del tutto abbordabile e ordinandolo su Concettoe si può scegliere come renderlo unico con un logo, il nome del festeggiato, un’immagine e via dicendo.

#3 Pallone da calcio personalizzato

Se dovete fare un regalo originale ad un appassionato di calcio, sia che si tratti di un adulto che di un bambino o di un ragazzo, il pallone da calcio potrebbe rivelarsi la scelta più azzeccata. Chi non desidererebbe riceverne uno completamente personalizzato? Siamo sempre su una fascia di prezzo non elevata, dunque vale la pena prenderlo in considerazione.

#4 Fitness tracker personalizzato

Tra gli accessori per sportivi tecnologici più popolari del momento troviamo anche i fitness tracker, ossia i bracciali che consentono di monitorare i propri progressi, contare i passi e via dicendo. Su Concettoe si possono trovare fitness tracker da personalizzare e vi consigliamo di dare un’occhiata ai vari modelli disponibili perché questo potrebbe essere un ottimo regalo, originale e al tempo stesso molto utile. In quanto al prezzo, si sale leggermente ma rimaniamo comunque su cifre assolutamente abbordabili ed il figurone è assicurato.

#5 Auricolari bluetooth personalizzati

Tra i gadget tecnologici vale la pena citare anche gli auricolari bluetooth: un vero e proprio must have per gli amanti del running e per coloro che praticano attività sportiva all’aperto. Essendo privi di fili, permettono di ascoltare la propria musica preferita anche in movimento e su Concettoe è possibile trovarne di varie tipologie. Anche in questo caso, si può personalizzare il gadget a proprio piacimento dunque potete fare un regalo non solo utile ma anche originale ed unico, che di certo sarà apprezzato.

#6 Cappellino bluetooth personalizzato

Un ultimo gadget che sta riscuotendo un grande successo e che potrebbe essere perfetto per gli sportivi che hanno già tutto ed amano la tecnologia è il cappellino bluetooth personalizzato. Permette di godere di qualsiasi contenuto multimediale di un dispositivo mobile ed è decisamente originale!