Gaetano Arzillo eletto presidente di Pmi Imprese Italia di Caserta e provincia

La prima assemblea provinciale di Pmi Imprese Italia ha immediatamente nominato il nuovo presidente per il territorio di Caserta, a guidare l’associazione per i prossimi anni sarà l’architetto Gaetano Arzillo, eletto all’unanimità. L’associazione nazionale oramai presente anche sul territorio Casertano da circa un anno e che ha avuto diversi consenti tra le piccole e medie imprese, sopratutto per le pratiche di finanza agevolata europea diretta ed indiretta, servizi di Caf e Patronato, Consulenze sul situazioni di Sovraindebitamento e Sdebitamento ed altre consulenze a supporto e per la crescita ed il superamento della situazione di crisi delle Pmi.