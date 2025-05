Gaetano Bocchino è il nuovo primo cittadino di Marigliano

Con uno scarto di 1.971 voti Gaetano Bocchino vince la corsa a sindaco del Comune Marigliano, nel Napoletano. Bocchino, sostenuto da una coalizione di composta da Pd, Azione, Insieme Marigliano, P.E.R Marigliano, Impegno Civico, con il 55,20% delle preferenze ha battuto Paolo Russo, ex parlamentare, che si è presentato con la coalizione Cuore civico che ha unito pezzi di centrodestra e società civile. A Russo sono andate il 43,74% delle preferenze. Il terzo sfidante, Ciro Panariello, sostenuto da Cambiamo Marigliano, si è fermato allo 0,67% delle preferenze. Bocchino, 43 anni, è funzionario al comune di NAPOLI attualmente in comando al Consiglio regionale della Campania.