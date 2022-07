Gaetano Cerrito, l’uomo de L’altra Italia a Baia Domizia con il suo secondo videolibro

Si tiene domani, martedì 19 luglio, alle ore 21 presso Neemia event & restaurant di Baia Domizia (ex Vittoria Club, locale più in del Sud), una bella e coinvolgente serata organizzata da Gaetano Cerrito, imprenditore ed ideatore del format “L’altra Italia”. “Con le prelibatezze culinarie di Anna e Tonino”, si legge nell’invito,

“con il grande cantautore napoletano Gino Accardo con la sua chitarra, accompagnato anche da un mandolinista dell’Orchestra di Renzo Arbore”.

A seguire un défilé di moda con le creazioni della grande stilista napoletana Giovanna Ercolano. “All’uopo sarà per me motivo di vera gioia e orgoglio presentare il mio secondo videolibro ‘Gaetano Cerrito: l’uomo de L’altra Italia’, pubblicato da Graus Editore”, prosegue la nota.