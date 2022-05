“Gaetano Cerrito, l’uomo dell’Altra Italia”: Maria Luisa Iavarone e Luigi Caramiello presentano il videolibro

Mercoledì 11 maggio alle 10, Villa Doria d’Angri, sede dell’Università Parthenope, ospita la prima data del ciclo di presentazioni del video/libro “Gaetano Cerrito: l’uomo de L’altra Italia”. Ne discutono con lo stesso Gaetano Cerrito, Maria Luisa Iavarone, docente di Pedagogia Sperimentale all’Università Parthenope, scrittrice e opinionista Rai e Mediaset sul tema della violenza dei minori, e Luigi Caramiello, docente di Sociologia all’Università Federico II, scrittore, già opinionista del Corriere della Sera e del Mattino.

Il libro, si legge nella quarta di copertina, racconta una storia vera del merito, una storia di grande fascino per spirito combattivo e determinato contro le molteplici avversità di un Sud difficile, “vero grande malato d’Italia”, dove spesso la legge viene applicata a discrezione, dove settori della mala politica continuano in modo sprezzante a farla da padrona, dove la faziosità, la demagogia e l’arroganza camminano a braccetto con i veti incrociati per colpire chi, solo perché convinto assertore di un riscatto difficile ma non impossibile della propria Terra, continua a combattere – da sempre e più di sempre – perché ciò possa verificarsi.

Gaetano Cerrito: 40 anni di successi tra discese e risalite di “un italiano vero”.

Nel corso della presentazione/conferenza stampa sarà proiettato un video con interviste, servizi, articoli e testimonianze dell’impegno diuturno di Cerrito per la sua Terra Aurunca, la Riviera casertana e di riflesso il Sud del Paese.

“Il ritorno in questa mia incantevole Terra – dichiara Cerrito – è frutto di un vero grande amore da sempre, volendo dare il mio contributo di riscatto a questi luoghi ricchi di arte, storia, cultura, bellezze paesaggistiche, filiere agroalimentari e vitivinicole per tanto tempo purtroppo ‘ricchezze inespresse’.”

La presentazione del libro avverrà nelle seguenti città: Napoli, Caserta, Capua, Baia Domizia, Formia, Gaeta, Terracina, Latina, Roma. Il libro sarà distribuito da Graus Edizioni e potrà essere acquistato online sulle principali piattaforme: Mondadori, Feltrinelli, IBS, Hoepli e Amazon.

Alle tante presentazioni, saranno invitati giornalisti della carta stampata e delle testate online e televisive, nonché amici, conoscenti ed estimatori di Cerrito.