Gaetano Gubitosa a capo della direzione amministrativa dell’ospedale San Pio

Gaetano Gubitosa è il nuovo direttore amministrativo dell’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento. Il dirigente è stato nominato nella giornata di oggi dal direttore generale del noscomio sannita, Mario Nicola Vittorio Ferrante. Gubitosa, 49enne originario di Benevento, è laureato in Economia ed ha lavorato all’ospedale “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta, al “Moscati” di Avellino, dove ha ricoperto il ruolo di dirigente della struttura complessa Economico Finanziario. Prima ancora era in forza come dirigente alla Asl di Benevento (fonte Ntr24).